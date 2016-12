Scrivo molto raramente da un po' di tempo a questa parte ... ma per lo meno aggiorno il software

Ho preso la decisione di installare l'ultima versione compilata per il framework .NET 4.0 in quanto il mio provider di hosting supporta al momento fino a questa versione. Se facessero la sorpressa di passare alla 4.5 ... aggiornerò di nuovo.

Al momento sembra tutto funzionare con esclusione di una sezione di amministrazione (gestione temi). Cercherò di indagare per capire il problema. Questo però non dovrebbe inficiare in nessun modo la normale fruizione del blog.

Stay tuned ...

Ciao