Ecco i comandi da eseguire via prompt eseguito come amministratore per abilitare o disabilitare la modalità ibernazione:

powercfg -h off

powercfg -h on





L'utilità dell'ibernazione in molti casi è comprovata, sarà molto più rapido il vostro computer a rimettersi in moto da un'ibernazione piuttosto che un'accensione dopo un normale shutdown. Come controparte quando questa modalità è attiva il file chiamato hiberfil.sys sarà presente nella root del vostro disco di sistema ed occuperà molti GB del vostro hard disk, la dimensione è dipendente da molti fattori, si può anche arrivare tranquillamente a 13-15 GB e non sono pochi.

Quindi usate i due comandi proposti in maniera oculata.