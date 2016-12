Vi sarà sicuramente capitato di leggere qualcosa su internet, specialmente quotidiani on-line, e, sul più bello, la pagina si ricarica in automatico. Che rabbia. Ovviare a questo è possibile in maniera parziale, ovvero, se il refresh è fatto attraverso meta-tag è possibile disabilitarlo, al contrario se fosse fatto attraverso js l'unica soluzione è quella di disabilitare l'esecuzione di tutti gli script lato client e a mio avviso non è che sia proprio una gran cosa.

Allora quale soluzione ? Semplicemente basterebbe che chi gestisce quei siti desse la possibilità di disattivare il refresh. Semplice ed efficacie. Ci sono contro ?? Direi che l'unico contro che ci può essere riguarda il numero delle visualizzazioni complessive del sito stesso, probabilmente ci rimetterebbero qualche centinaia di Euro di pubblicità ... Capirete quindi che questa soluzione sarrà difficile venga implementata. Però ripensandoci bene, le statistiche dei siti che adottano questo sistema di refresh automatico sono molto falsate.

Non ci resta che rassegnarsi, anzi, se trovate un sito di news on-line di vostro gradimento segnalatelo e date precedenza a quello nella consultazione, a discapito degli altri "furbetti" dal refresh facile. Forse la intenderanno.