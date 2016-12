Ebbene si, son un fotografo per passione. Nel senso che la fotografia mi appassiona e che sto cercando di capire come funziona in tutti i suoi aspetti.

Qualche tempo fa ho partecipato ad un corso base, ho potuto apprendere i primi rudimenti, concetti quali ISO, esposizione e apertura del diaframma. Poi finalmente ho fatto il grande passo e mi sono fatto la mia prima reflex: Nikon D3300.

Certo è una entry level, ma per iniziare mi sembrava più che valida. E oggi, dopo quasi due mesi, posso dire che sono pienamente soddisfatto. Per quello che è il mio livello attuale questa macchina è più che perfetta e mi permette di sperimentare ed applicare tutto quello che apprendo.

Certo che poi l'appetito viene mangiando, come si suol dire. E allora ecco materializzarsi il primo obbiettivo per accompagnare il 18-55 del kit, un Nikkor 55-300 per poter riprendere anche i soggetti più lontani e per poter raccogliere i dettagli in soggetti un po' più distanti.

Questo vuol essere il primo di una serie di post sulla fotografia digitale che, secondo me, si sposa bene con l'informatica e la tecnologia in genere. Al prossimo post, magari con qualche scatto di corredo.