Nell'ultimo anno, se vi foste sfuggito, abbiamo assistito all'affermarsi in maniera massiva del fenomeno "Droni". In realtà non è stato inventato niente di nuovo, semmai è stato rivisitato con una formula più "essenziale" quello che è sempre stato il modellismo.

Macchine e velivoli radiocomandate sono anni che sono presenti sul mercato, probabilmente per un discorso di costi e tecnologie non erano configurabili per un grande pubblico. Oggi invece si ha la possibilità di acquistare per qualche decina di euro un "quadricottero" (velivolo molto simile all'elicottero nel sistema di volo, ma con quattro eliche) e per qualcosa di più dotarlo anche di videocamera per riprese dall'alto.

Oggi leggo che anche la NASA si vuol dotare del proprio drone da inviare su Marte nelle prossime missioni esplorative ...

La NASA spedirà su Marte elicotteri drone per aiutare i rover