Salve, è un po' che non scrivo ... Lo spunto me lo ha dato mio figlio quando ha deciso di chiedermi: "Possiamo installare un server privato di Clash Royale ?".

Ma cosè ?!? Sinceramente ancora non lo so con sicurezza, per quel poco che ho potuto capire non sono altro che delle versioni modificate di "Clash Royale" il cui traffico dati viene rediretto verso dei server non ufficiali nei quali non esistono quelle regole che limitano i progressi dei giocatori. E fino a qui diciamo che siamo border line, creiamo un disagio economico alla software house che produce il gioco ...

Ma chi gestisce questi server ? Cosa ci guadagnano ? Ma sopratutto, quali dati vanno a finire nelle mani di sconosciuti ?

Ancora tutte queste domande sono senza risposta, mi devo documentare. Però un consiglio ai miei figli, ma anche ai vostri, e a voi ragazzi ve lo posso anticipare: non fidatevi !!! Sono periccolose queste pratiche e potrebbero esporre i vostri devices a seri problemi. Giocate secondo le regole, nei canali ufficiali e con parsimonia.

Stay tuned !!!