Se avete un figlio che fa uso di console connesse ad internet e che insieme agli amici gioca in multiplayer vi sarà capitato di sicuro di ascoltarlo e sentire che magari ogni tanto se ne esce fuori con: "Sto laggando, sto laggando !!!".

Ma che significa "laggare" ?!?

Laggare è l'italianizzazione dell'acronimo inglese "LAG", che sta per "LAtency Gap". Solitamente in informatica e telecomunicazioni (in maniera molto semplice) la latenza è il periodo che intercorre fra un input ed il relativo output. In parole ancora più semplici è il tempo che intercorre fra l'interrogazione che si può fare da casa nostra (console) verso un server (gestore del multiplayer) e l'arrivo della sua risposta (console). Capirete che tanto più è basso il valore di latenza tanto più immediata sarà la "conversazione" fra noi e l'apparato remoto e tanto più appagante sarà l'esperienza ludica (nell'esempio specifico) oppure lavorativa.

I fattori che possono influenzare la latenza sono molteplici, ad esempio il tipo di connessione, oppure la distanza: mettiamo che io abiti a Roma e dovessi accedere ad un servizio web, è più probabile che questo accesso sia più rapido sel il server che lo offre è a Milano piuttosto si trovasse a Tokyo (ripeto, i fattori sono molti e tutti hanno influenze sulla latenza).

Spero di esservi stato utile a chiarire cosa sia il "LAG" e cosa vogliano dire i nostri figli quando "laggano".

Alla prossima.