Due note per rammentarsi alcune semplici operazioni da effettuare sulle date utilizzando SqlCe.

Sommare/Sottrarre giorni ad una data:

SELECT dateadd(day,-14,getdate());

Nell'esempio vengono sottratti 14 gg dalla data di sistema (si recupera con la funzione GETDATE()). Se avessi voluto sommare bastava indicare un numero positivo di giorni. Se avessi voluto sommare mesi avrei indicato "month" al posto di "day", lo stesso per gli anni "year" al posto di "day".

La stessa funzionalità ovviamente può essere usare per confrontare date in clausole WHERE, ad esempio:

SELECT * FROM Customer WHERE CustDate < dateadd(month, -1, getdate());

Per ottenere tutti i clienti che non hanno eseguito acquisti nell'ultimo mese a partire da oggi.