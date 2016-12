In un mio ultimo lavoro ho dovuto affrontare il problema di dover ridimensionare a run-time alcune immagini. Devo dire che è stato il primo progetto in cui ho affrontato certi argomenti e quindi ho dovuto fare un po' di ricerca e studio.

Il ridimensionamento di un'immagine è un lavoro che dovrà essere svolto dalla libreria System.Drawing che dovrà quindi essere referenziata nella giusta maniera.

' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ' Questa funzione restituisce una versione ridimensionata di un'immagine fornita ' Input: ' immagine (Image) ' dimensioni (Size) ' mantieniAspectRatio (Boolean default True) ' Output: ' ResizeImmagine (Image) ' by ExtraGeek.Com ' '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Public Shared Function ResizeImmagine(ByVal immagine As Image, ByVal dimensioni As Size, Optional ByVal mantieniAspectRatio As Boolean = True) As Image Dim nuovaWidth As Integer Dim nuovaHeight As Integer ' Verifico se necessario mantenere il rapporto fra le dimensioni If mantieniAspectRatio Then Dim originaleWidth As Integer = immagine.Width Dim originaleHeight As Integer = immagine.Height Dim rapportoWidth As Single = CSng(dimensioni.Width) / CSng(originaleWidth) Dim rapportoHeight As Single = CSng(dimensioni.Height) / CSng(originaleHeight) 'Calcolo il rapporto Dim rapporto As Single = If(rapportoHeight < rapportoWidth, rapportoHeight, rapportoWidth) 'Assegno le nuove dimensioni calcolate sul rapporto fra di esse nuovaWidth = CInt(rapportoWidth * rapporto) nuovaHeight = CInt(rapportoHeight * rapporto) Else nuovaWidth = dimensioni.Width nuovaHeight = dimensioni.Height End If Dim nuovaImmagine As Image = New Bitmap(nuovaWidth, nuovaHeight) Using graphicsHandle As Graphics = Graphics.FromImage(nuovaImage) graphicsHandle.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic graphicsHandle.DrawImage(image, 0, 0, nuovaWidth, nuovaHeight) End Using 'Ritorno l'immagine ottenuta dal ridimensionamento Return nuovaImage End Function

Buona programmazione a tutti !