Vi sarà capitato di fare un video con il vostro smartphone, con una fotocamera ecc ??

Penso proprio di si. Spesso però capita che l'audio non sia proprio "pulito", che ci sia troppo rumore di fondo. Come fare quindi per pulire l'audio ?

Non è molto complicato e gli strumenti da utilizzare nella procedura che vi illustrerò sono tutti gratuiti.

Per prima cosa è necessario scaricare ed eseguire VirtualDub, ed effettuare il rip della traccia audio del nostro file video.

Semplicemente dal menù: Open AVI, File -> Save Wav

Dopo è necessario scaricare ed installare Audacity. Individuiamo una porzione di file dove è udibile il solo rumore di fondo (sarà il campione per applicare il filtro di riduzione del rumore). Apriamo Effetti -> Riduzione Rumore -> Get Noise Profile (è necessario aver selezionato la porzione di file come detto prima).

A questo punto selezioniamo l'intera traccia (Ctrl + A), apriamo Effetti -> Riduzione Rumore, questa volta selezioniamo "Riduci" e poi Ok. Il file verrà elaborato applicando il filtro relativo al campione che noi stessi abbiamo in precedenza identificato (Se avete difficoltà provate a seguire questa guida).

Ecco fatto, eventualmente possiamo applicare un effetto di equalizazione se lo riteniamo necessario. Salviamo il file ed il gioco è fatto.

Torniamo a VirtualDub. Apriamo il file AVI, poi Audio -> Wav source (Audio from other file), Video -> Direct Stream Copy, File -> Save as AVI.

Finito, adesso abbiamo una copia del nostro filmato con l'audio ripulito dai rumorei di fondo. Spero che il procedimento vi sia utile come lo è stato per me.