Dopo diversi mesi scrivo qua per fare una segnalazione che ritengo piuttosto interessante per gli amanti del retrogaming e dei giochi indie:

Il sottotiolo recita: " Il meglio del Retrogaming e dei giochi indie, direttamente nel tuo hard disk". Mi sembra che sia piuttosto chiaro di cosa stiamo parlando, un repository di video giochi che, per chi ha superato gli "anta" come me, riporta alla giovinezza. Mentre per i più giovani può essere un valido strumento per conoscere le origini dei video giochi e per capire come i genitori passavano il proprio tempo da ragazzi.