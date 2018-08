Per chi programma in ambiente Windows utilizzando Visual Studio, Xamarin diventa uno strumento indispensabile.

Il progetto Xamarin nasce in maniera indipendente per poi essere in seguito inglobato nell'universo Microsoft. Xamarin mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per sviluppare software per device mobile utilizzando tecnologie dedicate alle singole piattaforme o anche cross.

Xamarin può essere installato integrandolo in Visual Studio 2017 (tutte le versioni, compresa la "Community") oppure anche come IDE separato (Xamarin Studio).

Il prodotto può essere scaricato liberamente al seguente indirizzo:

https://visualstudio.microsoft.com/it/xamarin/